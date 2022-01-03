Рогатый 'Человек-сатана' сделал тату в честь 'Черного инопланетянина'. Фото безумцев

44-летний татуировщик из Бразилии Мишель Фаро Ду Прадо, известный как "Человек-сатана" из-за своих многочисленных экстримальных модификаций тела, набил новую татуировку. На ноге мастер изобразил печально известного француза под ником "Черный пришелец".

Таким образом он захотел отдать дань своему кумиру и единомышленнику. Фотографией из салона Мишель поделился в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Неформал рассказал, что провел в кресле татуировщика 8 часов, чтобы он мог качественно перенести изображение на кожу.

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Под постом автор фото поделился, что это был новогодний подарок от его хорошего друга, хорошо знающего, кем увлекается Мишель. Сам же "Человек-сатана" утверждает, что "Черный пришелец" существенно повлиял на его желание изменять себя.

Француз вдохновляет его своими смелыми экспериментами с телом, даже несмотря на то, что мужчины стремятся выглядеть непохожими друг на друга.

В частности, Мишель пытается создать образ Дьявола. Для этого он отрезал палец, удалил часть носа и ушей, вставил искусственные рога, изменил форму зубов и забил свое тело татуировками.

Перед целью бразильца не останавливает даже боль, сопровождавшая большинство перечисленных модификаций. Неформал заявляет, что готов терпеть любые страдания, чтобы получить тело мечты.

Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит "Человек-сатана".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черный пришелец" вставил себе "третий глаз" из стекла и рассказал, сколько еще модификаций ждет его впереди. Пока его тело изменено всего на 36%.