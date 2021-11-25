Полностью татуированный француз ампутировал пальцы, чтобы стать похожим на Чужого. Фото и видео

Французский охранник и блогер Энтони Лоффредо перенес ампутацию двух пальцев, чтобы стать еще более похожим на инопланетянина. 33-летний мужчина уже покрыл свое тело, в том числе лицо и глазные яблоки, тату, а также вживил под кожу множество силиконовых рельефных имплантов.

Результатами последней операции по созданию "когтя Чужого" Энтони поделился в личном Instagram-аккаунте, на который подписано более 769 тыс. пользователей. Он рассказал, что хирургическое вмешательство провели в Мексике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Энтони называет себя "черный инопланетянин", а в социальных сетях подписан как "проект черных пришельцев". У него много пирсинга и серьезных модификаций тела.

В прошлом мужчине удалили нос, часть ушей и губ, чтобы его лицо обрело необычные контуры.

Ринотомию (операцию по вскрытию носовой полости) французу в прошлом году провел известный пластический хирург-модификатор Оскара Маркеса, живущий в Барселоне (Испания). В итоге у Энтони осталась зияющая дыра на лице, как он и хотел.

Теперь же мужчине удалили два здоровых пальца левой руки. "Я обретаю душевный покой", – прокомментировал очередную операцию француз.

Предлагаем посмотреть, как выглядит необычный "инопланетный" мужчина:

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