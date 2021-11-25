Полностью татуированный француз ампутировал пальцы, чтобы стать похожим на Чужого. Фото и видео

Дарья Дурова
Папарацци
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Энтони Лоффредо

Французский охранник и блогер Энтони Лоффредо перенес ампутацию двух пальцев, чтобы стать еще более похожим на инопланетянина. 33-летний мужчина уже покрыл свое тело, в том числе лицо и глазные яблоки, тату, а также вживил под кожу множество силиконовых рельефных имплантов.

Результатами последней операции по созданию "когтя Чужого" Энтони поделился в личном Instagram-аккаунте, на который подписано более 769 тыс. пользователей. Он рассказал, что хирургическое вмешательство провели в Мексике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Операция по удалению пальцев
Видео дня
Рука после операции

Энтони называет себя "черный инопланетянин", а в социальных сетях подписан как "проект черных пришельцев". У него много пирсинга и серьезных модификаций тела.

В прошлом мужчине удалили нос, часть ушей и губ, чтобы его лицо обрело необычные контуры.

Фото до пластики и тату и после
Энтони Лоффредо

Ринотомию (операцию по вскрытию носовой полости) французу в прошлом году провел известный пластический хирург-модификатор Оскара Маркеса, живущий в Барселоне (Испания). В итоге у Энтони осталась зияющая дыра на лице, как он и хотел.

Теперь же мужчине удалили два здоровых пальца левой руки. "Я обретаю душевный покой", – прокомментировал очередную операцию француз.

Предлагаем посмотреть, как выглядит необычный "инопланетный" мужчина:

Энтони 33 года
Родом он из Франции
Тело и лицо полностью покрыты татуировками
Энтони Лоффредо перенес множество пластических операций
Он называет себя инопланетянином
Лоффредо считает, что его модификации не завершены

Как писал OBOZREVATEL, ранее модель Playboy Люсен Дуарте, потратившая 300 тыс. долларов США (почти 8 млн гривен) на свою внешность, показала, как выглядела до пластики. Обладательница титула "Мисс Бум Бум-2020" (за самые красивые ягодицы) заявила, что теперь чувствует себя увереннее.

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