7 голливудских звезд, которые решились уменьшить грудь. Фото до и после операции

Пока одни знаменитости находятся в погоне за пышным бюстом, другие – без сожаления расстаются с аппетитными формами. Некоторым звездным красоткам не понравились искусственные импланты, другим же пришлось уменьшать свои природные размеры.

Многие девушки завидуют звездам с большим бюстом, однако такая "ноша" иногда бывает невыносимой. OBOZREVATEL собрал фото звезд до и после уменьшения груди.

Дрю Бэрримор

Американская актриса и режиссер Дрю Бэрримор уменьшила свою натуральную грудь четвертого размера до второго. Она решилась на операцию, чтобы выглядеть визуально стройнее в кадре. Также звезде надоело, что мужчинам больше нравился ее пышный бюст, а не личность.

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Любопытно, что Дрю уменьшила себе грудь еще в 17-летнем возрасте, до того, как стала всемирно известной актрисой.

Крис Дженнер

Светская львица Крис Дженнер уменьшила грудь в 2012 году. Глава семьи Кардашьян-Дженнер показала процесс операции в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Крис не единожды делала подтяжку и увеличивала грудь, пока не решила заменить имплантаты, поскольку у них прошел срок годности. Звезда сделала бюст меньше предыдущего.

Виктория Бекхэм

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм вернула свой природный размер груди, сделав в 2010 году повторную пластику. Звезда решила избавиться от имплантов и назвала первую операцию в 1999 году ошибкой молодости. Сейчас дизайнер не стесняется ходить без бюстгальтера и надевать откровенные платья.

Ариэль Винтер

Грудь актрисы Ариэль Винтер уже в 15 лет выросла до 6 размера. Из-за такого размера звезду больше не приглашали на роли подростков, поэтому она сделала операцию и уменьшила натуральную грудь на два размера.

Николь Кидман

Актриса Николь Кидман много лет ходила с силиконовыми имплантами, которые ей вставили еще в молодости. В 48 лет звезда решила избавиться от искусственной груди, поскольку она портила ее стройную фигуру и выглядела искусственно. Пластические хирурги вернули натуральный размер Кидман.

Кристина Риччи

Актриса Кристина Риччи лишилась натурального четвертого размера груди еще в начале 2000-х. При своем росте 155 сантиметров, грудь была тяжелой "ношей" для Кристины. Звезда подчеркивала, что с маленьким бюстом мужчины наконец-то будут смотреть ей в глаза, а не на декольте.

Латифа Куин

Репер Латифа Куин с юности была пышногрудой красавицей с формами. В 2013 году женщина решила кардинально похудеть, однако размер груди не уменьшался. Ее бюст весил 10 килограммов. Звезда обратилась к пластическим хирургам и уменьшила бюст.

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