Девушка с 15-м размером груди вызвала недоумение на 'Україна має талант'. Видео

26-летняя Plus-Size модель Инна Горячковская с 15-м размером груди приняла участие в шоу "Україна має талант", которое стартовало 23 октября на телеканале СТБ. Девушка продемонстрировала на сцене пикантный зажигательный танец.

Инна появилась в образе цыганки и удивила членов жюри, а вместе с ними и зрителей своим номером. OBOZREVATEL собрал реакцию сети на яркое выступление Инны Горячковской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За кулисами талант-шоу Инна призналась, что стеснялась такой особенности, но со временем поняла, что она уникальна.

"У меня был комплекс до 11 класса. Я всегда ходила в закрытом, потому что мне казалось, что ни у кого нету, а у меня есть. Прихожу я в 10 класс в новую школу, а у меня 6 размер груди. Потом мне старшая сестра сказала, что это красиво и открывайся. После этих слов я открылась и не смогла закрыться", – сказала Инна Горячковская.

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С того момента, отмечает plus-size модель, пышная грудь стала ее фишкой. Она подчеркнула, что у нее самый большой бюст в Украине.

Как только Инна вышла на сцену, член жюри Сергей Притула сразу же оценил яркий выход девушки.

"За яркий выход уже лайк", – сказал Притула.

После этого, Инна начала танцевать и раскрыла накидку, которая прикрывала ее пышную грудь.

Судьи от неожиданности "потеряли" дар речи. Ксения Мишина стала отворачиваться от сцены, Сергей Притула ринулся танцевать вместе с девушкой, а Евгений Кот пристально наблюдал за танцем.

Вскоре Инна подошла к судейскому столу и начала танцевать возле знаменитых членов жюри.

Также Притула поинтересовался у Ксении Мишиной, смогла ли она бы станцевать так, на что она ответила "нет", а потом все-таки решилась попробовать.

"У меня просто спина болит, а знаешь как я лабаю", – сказала Мишина

После "горячего" танца судьи начали оценивать выступление, и между ними возник спор. Мишина назвала хореографию Инны "слабенькой" и сказала "нет", а Притула стал защищать plus-size модель. В свою очередь, танцор Евгений Кот согласился с Мишиной и сказал твердое "нет".

"Вы смогли отвлечь своим "главным талантом" Сергея Притулу, но я все-таки в этом деле профессионал и меня отвлечь невозможно. Хореография была слабой", – сказал Кот.

Шоумен Притула решил поддержать Инну и сказал ей "да".

"Господь подарил вам большое сокровище, который вы несете в люди. И за то, что вы дарите людям такую радость, кто я такой, чтобы пойти против его воли. Я говорю вам да", – обратился Притула к Инне.

Также он ответил Мишиной на ее решение, что она просто завидует Горячковской.

Таким образом, с результатом два "нет" и одно "да", Инна не прошла на следующий этап шоу. Девушка не расстроилась и пообещала научиться танцевать и попробовать свои силы в следующий раз. Она добавила, что пришла на шоу доказать другим девушкам "в формах", что нужно наслаждаться собой

В конце оценивание жюри на сцену выбежал ведущий программы Григорий Решетник и заявил, что любит Инну.

Пользователи сети разделились во мнениях на счет выступления Горячковской. Одним понравилось выступление, а другие раскритиковали ее.

"Какая шикарная циганочка", "В чем талант?", "Пришла засветиться", "Мне было даже мерзко", "Талант не увидела", "Мега позитивчик", – пишут люди.

Коротко про шоу:

"Україна має талант" – шоу талантов, которое стартовало еще 2009 году. Шоу аналог "В Америке есть таланты". Правила проекта заключаются в том, что организаторы смотря номера украинцев, отбирают лучшие для телевизионных отборов. После этого жюри определяет 20 полуфиналистов. Участники соревнуются за звание самого талантливого украинца и приз в 1 миллион гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на телеканале 1+1 24 октября, состоялся восьмой выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2021". На этом этапе в проекте участвовали семь звездных пар, но одной пришлось отправиться домой.