Украинка с самой большой грудью станцевала на Крещатике, обнажив декольте. Фото

Украинская plus-size модель с самой большой грудью в стране Мила Кузнецова порадовала поклонников новым видео. Блогер станцевала на центральной улице Киева Крещатик в кофточке с большим вырезом.

TikTok-роликом женщина поделилась на личной странице в Instagram. Она оставила в посте лаконичную подпись, обозначив место съемки и добавив символ сердечка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На соблазнительных кадрах Кузнецова предстала в черной шляпе с широкими полями и кофте бирюзового оттенка. Украинка расстегнула молнию на одежде, показав свою пышную грудь.

Блогер станцевала под фрагмент песни популярного исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы), где он спел: "Я так Крещатик люблю!".

Видео дня

Видеоролик вызвал восторг у поклонников Кузнецовой. Они засыпали звезду комплиментами, заявив, что она выглядит очень милой.

"Милочка, ты как всегда выглядишь просто шикарно", – написала под постом одна из подписчиц.

Рlus-size модели Кузнецовой 32 года. Родом украинка из столицы страны – Киева.

У нее 13 размер груди. Мила часто принимает участие в телешоу (к примеру, "Модель XL") и разного рода конкурсах красоты.

Мила Кузнецова представляла Украину на "Miss Universe Plus Size 2019".

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