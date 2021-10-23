Леди Гага, Сальма Хайек и другие звезды с самой большой натуральной грудью. Фото

Большинство женщин делают пластические операции, чтобы иметь такую пышную грудь как у голливудских знаменитостей. Но стоит знать, что некоторых звезд роскошным декольте наградила природа.

OBOZREVATEL сделал подборку звезд с натуральной грудью большого размера, которые гордятся ею и всячески выделяют свое декольте соблазнительными нарядами.

Сальма Хайек

У актрисы Сальмы Хайек потрясающе сексуальные формы от природы, которые привлекают мужчин. На светских мероприятиях она всегда удачно подчеркивает свои прелести, предпочитая обтягивающие платья и глубокое декольте.

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София Вергара

Звездная красавица София Вергара также владелица стройной фигуры и пышного декольте. Актриса неоднократно рассказывала, что ей трудно подобрать бюстгальтер. Звезда хотела даже сделать пластическую операцию, чтобы уменьшить грудь.

Кэти Перри

Певица Кэти Перри обладает пышной грудью и всегда выбирает на сцену наряды с глубоким декольте. Звезда призналась, что грудь у нее начала расти еще в 11 лет.

Эмбер Роуз

Американская фотомодель Эмбер Роуз прославилась благодаря своим пышным формам. Эмбер предпочитает оголяться даже на публике, поэтому нередко поклонники смотрят на ее обнаженные части тела.

Но отметим, что актрисе не нравилась ее большая грудь, поэтому она все же сделала пластику и немного уменьшила ее объем.

Леди Гага

Поп-певица Леди Гага не стесняется оголяться на публике и демонстрировать натуральную грудь. Исполнительница не делала пластических операций и гордится своей внешностью.

Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон обладает пышным декольте от природы. В СМИ ходят слухи, что она делала операцию, чтобы уменьшить грудь. Все образы звезды на красной дорожке выглядят нежно, женственно и сексуально, благодаря достоинствам фигуры.

Кристина Хендрикс

Британская актриса Кристина Хендрикс на светских мероприятиях затмевает всех звезд своим декольте. Звезда обладает чрезвычайно пышной грудью и подчеркивает ее глубокими вырезами.

Келли Брук

Актриса и фотомодель Келли Брук призналась, что в шоу-бизнес "пробилась" своей грудью. Первые главные роли красавице давали благодаря ее пышному декольте. Звезда рассказала, что грудь приносит дискомфорт в повседневной жизни и ей сложно подбирать белье.

Кейт Аптон

Американскую модель и актрису Кейт Аптон признали самой сексуальной девушкой планеты по версии журнала Maxim. Она является обладательницей пышного декольте и стройной талии, а ее фигура сводит с ума мужчин.

Тайра Бэнкс

Супермодель Тайра Бэнкс была одной из самых первых ангелов "Victoria's Secret", благодаря своим идеальным формам и пышному декольте. Ходили слухи, что Тайры грудь является результатом работы пластических хирургов. Она прямо в эфире ток-шоу сделала грудную сонограмму и доказала, что ее прелести натуральные.

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