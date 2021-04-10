55-летняя Элизабет Херли показала стройную фигуру в леопардовом купальнике. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Элизабет Херли поделилась пикантным фото

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике с леопардовым принтом. На лице Элизабет сделала красивый smoky eyes (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Элизабет Херли позирует в леопардовом купальнике

Пользователи сети оценили пикантный кадр знаменитости. Они засыпали Херли комплиментами, отметив, что она выглядит прекрасно.

"Великолепная", "Такая красивая", "Выглядишь прекрасно", "Как всегда горячая и сексуальная", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram, наглядно демонстрируя свое подтянутое тело. Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем знаменитость позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

  • Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда опубликовала фото, на которых позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг ее тонкой талии.

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