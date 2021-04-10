55-летняя Элизабет Херли показала стройную фигуру в леопардовом купальнике. Фото

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике с леопардовым принтом. На лице Элизабет сделала красивый smoky eyes (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Пользователи сети оценили пикантный кадр знаменитости. Они засыпали Херли комплиментами, отметив, что она выглядит прекрасно.

"Великолепная", "Такая красивая", "Выглядишь прекрасно", "Как всегда горячая и сексуальная", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram, наглядно демонстрируя свое подтянутое тело. Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

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