5 моделей Playboy, которые стали звездами после съемок в мужском глянце. Фото

С начала существования мужского глянца Playboy, с декабря 1953 года, в нем снялись тысячи самых красивых моделей. Однако очень немногим удалось пробиться в мир шоу-бизнеса, стать богатыми и известными на весь мир.

Например, состояние Памелы Андерсон после съемок Playboy выросло до 12 миллионов долларов, а Дженни МакКарти стала звездой американского телевидения. OBOZREVATEL решил вспомнить, какой была жизнь звездных моделей Playboy до съемок в журнале и какой стала после.

Памела Андерсон

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Модель Памела Андерсон родилась в семье официантки и строителя в Канаде. С детства она занималась спортом и в юности работала учительницей физкультуры. Красавицу заметили кастинг-менеджеры на футбольном матче и пригласили на съемки.

После рекламной фотосессии Андерсон пригласили позировать для Playboy в 1989 году. Голливудские режиссеры взяли Памелу в сериал "Спасатели Малибу". С того времени она стала всемирным секс-символом. Сейчас ей 54 года, звезда до сих пор показывает в сети идеальную фигуру и публикует эротические снимки.

Анна-Николь Смит

Анна-Николь Смит из бедной американской семьи: ее воспитывала мать-одиночка, которая работала в полиции. Будущей модели в юности пришлось работать официанткой, позже она вышла замуж за повара и родила сына. Однако в какой-то момент ей надоела такая жизнь: Анна-Николь перекрасилась в блондинку и переехала из провинции в Хьюстон.

В 22 года Смит начала работать стриптизершей. В нее влюбился нефтяной магнат, который осыпал девушку драгоценностями. Она увеличила грудь и стала секс-символом Америки после съемок в журнале Playboy. О ней писали книги и приглашали в кино. Но ее жизнь оборвалась рано: в 39 лет модель умерла от передозировки анальгетиками и антидепрессантами.

Дженни МакКарти

Дженни МакКарти тоже выросла в обычной семье из Чикаго. Из-за нехватки финансов девушка не поступила в университет и окончила только среднюю школу. С раннего возраста она начала работать, а в 1993 году ее выбрали из десяти тысяч претенденток на съемку в мужском глянце.

МакКарти снялась для Playboy в 1993 году. Тогда о ней узнал весь мир, поэтому Дженни получила возможность стать ведущей многих телешоу. Кроме этого, 49-летняя модель является автором книг и блогером, а за ее страницей в Instagram следят полтора миллиона поклонников.

Бриджет Марквардт

Бриджет Марквардт выросла в Калифорнии, где окончила школу и университет по специальности журналистика. Бриджет с юности любила ухаживать за собой и стремилась выглядеть привлекательно. В подростковом возрасте ее даже приглашали в кино.

Подружкой владельца Playboy Марквардт стала в 2002 году. С тех пор карьера модели стремительно развивалась: она и играла в кино, и была участницей известных шоу. В 2009 году фотомодель покинула особняк Хью Хефнера. После этого ей предложили вести телешоу "Bridget's Sexiest Beaches". Сейчас 48-летняя Бриджет является известной светской львицей.

Кендра Уилкинсон

Будущую звезду Кендру Уилкинсон мама воспитывала сама. Семья жила в Сан-Диего, а Кендра с детства занималась спортом. После окончания школы она работала менеджером в стоматологии, а потом решила стать моделью.

В 2004 году Хью Хефнер познакомился с Уилкинсон на своей вечеринке, где она подавала шампанское гостям полностью обнаженной. Владелец Playboy предложил переехать в его имение. Кандра согласилась и уже через несколько месяцев сияла на обложке мужского глянца. Сейчас 36-летняя модель является успешным блогером с аудиторией в Instagram почти 3 миллиона.

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