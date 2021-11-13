NK, Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон: 7 звезд, которые оскандалились из-за Playboy. Фото

Многие знаменитости мечтают появиться на страницах журнала Playboy. Поэтому Настя Каменских, Ким Кардашьян и другие селебрити охотно раздеваются для обложек мужских журналах.

После недавнего разрыва с бойфрендом модель и певица Даша Астафьева вспомнила свое скандальное прошлое и снова позировала для Playboy обнаженной. OBOZREVATEL решил сделать подборку звезд, которые попали в скандал, снявшись для обложки известного мужского глянца.

Даша Астафьева

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Экс-солистка группы "NikitA" Даша Астафьева снова снялась для журнала Playboy в ноябре 2021 года. Черно-белое фото звезды без одежды опубликовали в Instagram мужского глянца.

Отметим, что еще в 2008 году Астафьева получила титул Anniversary Playmate, засияв на 55-й юбилейной обложке журнала полностью голой. Это спровоцировало большой скандал и осуждение общества. Даше многие завидовали и унижали, особенно в ее родном городе.

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских снялась для российской версии Playboy в 2008 году. На обложке она предстала в белье с вишнями, а на страницах журнала – полностью обнаженной. Тогда Настя впервые стала секс-символом стран постсоветского пространства, а после начала чаще сниматься в эротических фотосессиях. Кроме славы, Каменских досталась волна хейта и осуждения поклонников.

Много лет спустя, в 2020 году, NK снялась в мексиканской версии Playboy. Но она уже не решилась полностью обнажиться для мужского глянца.

Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон появилась на обложке журнала Playboy в 2005 году. До этого в сети уже разгорались скандалы из-за домашнего интимного видео Пэрис. Актрисе удалось выиграть суд у экс-бойфренда, который опубликовал запись. Позже фотографиями с обнаженной Хилтон снова поделился ее бывший Том Сайзмор. После этих историй она отреклась от фотосессий "ню" и отказала даже Хью Хефнеру, который предлагал девушке миллион долларов за съемку в Playboy.

Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян в 2006 году начала развивать свою карьеру и пробиваться в американский шоу-бизнес. Поклонники подозревают, что звезда специально "слила" свое секс-видео в 2006 году, чтобы о ней узнал весь мир. В сети разгорелся скандал, а Ким стала секс-символом. Возможно именно благодаря этому ее пригласили украсить обложку Playboy в 2007 году.

Памела Андерсон

Помимо многочисленных обложек Playboy, у Памелы Андерсон есть целый арсенал домашних видео и эротических фотосессий. Она считает нормой демонстрировать свои аппетитные формы всему миру, и даже сейчас, в 54 года, продолжает позировать обнаженной.

Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова после скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году дважды позировала обнаженной для Playboy. После того как звезда рассказала миллионам фолловеров о разбитом сердце и измене мужа, – она стала завидной невестой. Карьера Бузовой тогда находилась на самом пике после громкого скандала.

Настя Ивлеева

В соцсетях разгорелся скандал из-за обложки Playboy Russia апрель/май 2021 года с телеведущей Настей Ивлеевой. Авторов фотосессии заподозрили в плагиате декабрьского номера Playboy Ukraine 2020 года. Поскольку костюмы моделей и тематика очень похожи, а где-то даже одинаковы. Украинские редакторы пытались защищать авторские права, но до суда дело не дошло.

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