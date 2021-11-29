7 моделей Playboy, которые погибли при трагических обстоятельствах. Фото

Модели культового эротического глянца Playboy становятся звездами и купаются в роскоши, а за их жизнью в соцсети следят миллионы поклонников.

Интересно, что даже будучи успешными и самыми желанными в мире, некоторые звезды журнала накладывают на себя руки. Других – зверски убивают в порыве ревности на пике их славы собственные мужья.

OBOZREVATEL рассказывает об известных моделях Playboy, которые скончались при загадочных обстоятельствах.

Мэрилин Монро

Видео дня

Самая сексуальная блондинка всех времен Мэрилин Монро украсила первую обложку Playboy в 1953 году, также она снималась в кино и была певицей. У Монро даже есть своя звезда на Аллее славы в Голливуде. Она трижды официально выходила замуж, но так и не смогла стать счастливой.

Мэрилин незадолго до смерти лечилась в психбольнице, но в ночь с 4 на 5 августа 1962 года ее тело нашли в собственном доме в Лос-Анджелесе. У кровати осталась пустая упаковка от снотворных таблеток, а предсмертных записок не было. Существует версия, что ее убили.

Джейн Мэнсфилд

Модель Джейн Мэнсфилд снималась обнаженной для Playboy. Ее карьера не помешала ей родить пятерых детей и побывать замужем три раза. Также известно, что Мэнсфилд боролась с Мэрилин Монро за звание главной блондинки Голливуда. Но в 34 года жизнь Джейн трагически оборвалась.

В 1967 году после выступления в бурлеск-шоу автомобиль с Джейн, ее мужем, водителем и тремя детьми попал под грузовик. Удар был такой силы, что трое взрослых на переднем сиденье умерли мгновенно. Дети сзади отделались небольшими травмами.

Дороти Страттен

Красавица Дороти Страттен сверкала в глянце Playboy еще в 17 лет, и с каждым годом ее популярность росла. Звезде мужского журнала предлагали роли в кино голливудские режиссеры. В 1980-м Дороти вышла замуж за фотографа Пола Сайдера. Все друзья из ее окружения, даже сам Хью Хэфнер, отговаривали ее от свадьбы, поскольку, как оказалось, Пол был сутенером.

Спустя полгода после замужества Страттен изменила ему и попросила развод. Пол отказался расторгать брак и долгое вел слежку за ней. Сайдер убил и изнасиловал свою жену, а затем застрелился в собственной квартире. Дороти тогда было всего 20 лет.

Стар Стоу

Стар Стоу украсила обложку Playboy в 1977 году, когда была на пике популярности. Со временем она вышла замуж за Питера Малиго и родила сына. Семья была в тяжелом положении, поэтому в 40 лет модель была вынуждена заниматься проституцией, а позже стала алкоголичкой.

В марте 1997 года ее бездыханное тело обнаружили в кустах во Флориде. В полиции решили, что гибель знаменитости – дело рук серийного убийцы, который "охотился" на проституток.

Анна-Николь Смит

Стриптизерша и модель Playboy Анна-Николь Смит начала свою карьеру в 25 лет. Последние годы своей жизни она провела на Багамских островах с сыном, дочерью и мужем адвокатом Говардом Стерном.

В феврале 2007 года Анна-Николь заболела гриппом, который перерос в пневмонию. В возрасте 39-летняя Смит скончалась. Но не из-за болезни, а, как заявили в полиции, из-за передозировки лекарственными препаратами и метадоном.

Жасмин Фиор

У модели Playboy Жасмин Фиор были роскошные формы, поэтому она обожала позировать в купальнике. На одной из вечеринок она понравилась будущему мужу Райану Дженкинсону. Через несколько дней влюбленные отпраздновали свадьбу в Лас-Вегасе.

Пара постоянно устраивала скандалы, доходило даже до драк. 28-летняя Жасмин подала на мужа в суд спустя пару месяцев брака. В августе 2009 года Фиор в последний раз видели живой. Ее тело нашли расчлененным на помойке, а личность установили по серийному номеру грудных имплантатов. Убийцей оказался ее муж. Он повесился в тот же день.

Стефани Адамс

Фотомодель Стефани Адамс украсила обложку Playboy в 1992 году. Позже завершила карьеру и занималась воспитанием сына. Также известно, что модель судилась с экс-супругом Чарльзом Николаи за попечительство над ребенком, поскольку судья не разрешал ей путешествовать с малышом в Европу.

В 2018 году 47-летняя Стефани Адамс и ее семилетний сын погибли в результате падения из окна 25 этажа в Нью-Йорке. Трагедия произошла утром, они пролетели 23 этажа и разбились насмерть на балконе во внутреннем дворе отеля Gotham.

Ранее OBOZREVATEL писал о: