10 звезд с разным размером груди, которые доказали: глубокое декольте подходит всем
Есть стереотипы, что девушки с миниатюрной грудью должны носить закрытые платья без вырезов, а обладательницы широких бедер не надевать облегающие лосины. Однако большинство звезд выступают против предубеждений и руководствуются только своим вкусом и желанием.
Если актриса с нулевым размером надела декольте, ее маленький бюст все обсуждают, но красавицу с пышной грудью также критикуют за слишком вульгарный образ. OBOZREVATEL собрал фото знаменитостей с разными параметрами – им всем подходит глубокий вырез.
Alyona Alyona
Репер Alyona Alyona является обладательницей пышного бюста, который она не стесняется демонстрировать в соцсетях. Звезда устраивает эротические фотосессии и выступает за бодипозитив.
Кендалл Дженнер
Топ-модель Кендалл Дженнер часто носит декольте в пупок, несмотря на то, что у нее небольшой размер груди. Она обожает прозрачные платья и оверсайзы жакеты с экстримальным вырезом. Маленькая грудь не мешает Кендалл быть одним из самых сексуальных ангелов Victoria's Secret.
Сальма Хайек
55-летняя актриса Сальма Хайек является обладательницей пышного бюста и демонстрирует формы. Девушки, имеющие третий и больший размер груди, не решаются одевать наряды без белья. У Хайек натуральная грудь, и она часто надевает откровенные платья из декольте без бюстгальтера.
Jerry Heil
Певица Jerry Heil предпочитает яркий и неординарный стиль. Она часто делает необычные прически и надевает экстравагантные наряды. Звезда носит платья на голое тело без пуш-апа и гордится, что является обладательницей маленькой груди.
Даша Астафьева
Украинская певица Даша Астафьева пробила грудью свой путь в шоу-бизнес и стала звездой американского Playboy. Исполнительница пользуется бешеной популярностью у противоположного пола, поскольку она никогда не прятала бюст от глаз поклонников. Лента Instagram Даши переполнена обнаженными ягодицами и грудью.
Галь Гадот
Актриса Галь Гадот демонстрирует свое декольте, надев откровенные платья. Звезда имеет маленькую грудь и в жизни чаще носит оверсайз одежду. Однако на красных дорожках она не опасается экспериментировать. Ее любимый фасон – платье-комбинация, которое оно носит без белья.
Эмили Ротаковски
Модель Эмили Ратаковски называют "голой звездой", потому что все ее платья с глубоким декольте. Звезда мировых глянцев является обладательницей пышной груди, которую она гордо демонстрирует поклонникам. Грудь Эмили выглядит привлекательно даже без поддержки бюстгальтера.
Алла Костромичева
У украинской топ-модели Алла Костромичева небольшая грудь, но при этом она выглядит сексуально, потому что не стесняется надевать платья с вырезом в пупок. Звезда учит в своем лагере молодых девушек с модельными параметрами проявлять свою женственность.
Надежда Мейхер
Певица Надежда Мейхер является обладательницей сексуального декольте в украинском шоу-бизнесе. Звезда умело подчеркивает свои формы с помощью платьев с корсетом и глубоким вырезом. Благодаря своему бюсту Надя была секс-символом группы "ВИА Гра".
Джиджи Хадид
Небольшой размер позволяет супермодели Джиджи Хадид носить наряды с глубокими вырезами и даже прозрачными топами. Звезда Instagram не переживает, что грудь в любой момент может выпасть из платья. Джиджи считает своей прелестью не бюст, а харизму и умение сделать так, чтобы ее хотели мужчины.
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