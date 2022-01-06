Хайди Клум показала обнаженное тело, едва прикрыв грудь

48-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум неустанно публикует в соцсетях откровенные фото. На этот раз она выложила "голый" снимок в фантастической обстановке.

Звезда опубликовала на своей страничке в Instagram смелый кадр. Она предстала в полумраке на фоне багровых роз, демонстрируя поклонникам грудь, которую слегка прикрыла нарядом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"2 января 2022", – лаконично подписала размытый снимок топ-модель, добавив в конце сердечко.

Знаменитость отключила комментарии, поэтому узнать реакцию ее почти девятимиллионной армии поклонников не удалось.

Коротко о звезде:

Хайди Клум – немецкая топ-модель, актриса и телеведущая. В конце 90-х она стала одной из самых известных моделей в мире. Также Клум сыграла эпизодические роли в кинолентах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки" и "Дьявол носит Прада".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хайди Клум снялась голой в шапке Санта Клауса. Она позировала на лестнице, едва прикрыв оголенное тело одеялом.

Также OBOZREVATEL писал, как Клум ест пирог в кровати. Звезда была без трусиков, а интимное место прикрыла тарелкой с едой.