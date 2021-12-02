39-летняя Мейхер засветила грудь в кружевном белье. Фото

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер порадовала поклонников новыми соблазнительными фото. Экс-"ВИА Гра" предстала на снимках в пиджаке, оголяющем грудь в кружевном белье.

Кадрами из сексуальной фотосессии 39-летняя артистка поделилась в личном Instagram-аккаунте. Она подписала пост очень лаконично, оставив под фотографиями лишь два слова: "Своя женственность".

Популярная певица надела oversize-пиджак с асимметричной расцветкой и принтом в мелкую клетку. В комплекте к нему шла юбка длины ниже колена – однако с большим вырезом, подчеркивающим стройные ноги.

Жакет Мейхер надела на красивое белье с тонкими ремешками. Такую интимную деталь было хорошо видно из-за большого выреза пиджака.

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В комментариях к посту фанаты засыпали знаменитость комплиментами и оставили на фото тысячи лайков. Подписчики назвали артистку невероятно красивой и стильной.

"Почему так декольте прикрыли? Там же самая красота", "Костюм шикарный", "Декольте огонь", "Ножки красивые, стройные", – пишут пользователи социальной сети.

Коротко о знаменитости:

Надежда Мейхер – 39-летняя украинская певица, актриса кино, телевидения, телеведущая и поэтесса. Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра".

Родилась 10 апреля 1982 года в селе Збручевка Хмельницкой области.

В 2002 году родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. В 2012-м стала мамой второй раз. От российского бизнесмена Михаила Уржумцева она родила девочку Аню. Через 3 года у пары появилась еще одна дочь – Мария.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мейхер показала себя без макияжа. Звезда раскрыла секрет своей молодости и рассказала, что делает для сохранения естественной красоты.