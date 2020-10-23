Дочка Павелка вразила мережу своєю красою

Старша дочка глави Української асоціації футболу Андрія Павелка Анастасія справила справжній фурор в соціальних мережах.

Дівчина є хрещеницею головного тренера збірної України Андрія Шевченка, проте її шанувальників більше вразило зовнішність красуні.

У коментарях під знімками користувачі залишають захоплені коментарі, відзначаючи красу українки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на фотографії Насті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молода дружина Реброва похвалилася фотографіями з відпочинку в Кемері, захопивши підписників своєю зовнішністю в купальнику.