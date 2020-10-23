Дочка Павелка вразила мережу своєю красою

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
1,1 т.
Дочка Павелка вразила мережу своєю красою

Старша дочка глави Української асоціації футболу Андрія Павелка Анастасія справила справжній фурор в соціальних мережах.

Дівчина є хрещеницею головного тренера збірної України Андрія Шевченка, проте її шанувальників більше вразило зовнішність красуні.

У коментарях під знімками користувачі залишають захоплені коментарі, відзначаючи красу українки.

Коментарі під фото Анастасії Павелко
Шанувальники вражені красою дівчини

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на фотографії Насті.

Анастасія Павелко в білому
Анастасія Павелко в спортзалі
Анастасія Павелко в рожевій сукні
Анастасія Павелко в червоному
Анастасія Павелко в нічному клубі
Анастасія Павелко з декольте
Анастасія Павелко на вулиці
Анастасія Павелко
Анастасія Павелко в модній фотосесії
Анастасія Павелко на коні
Анастасія Павелко в стилі Vogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молода дружина Реброва похвалилася фотографіями з відпочинку в Кемері, захопивши підписників своєю зовнішністю в купальнику.

Андрій Павелко