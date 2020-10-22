Молода дружина Реброва показала себе в купальнику й захопила мережу красою

Поки легендарний динамівець Сергій Ребров разом зі своїм "Ференцварошем" бореться з каталонською "Барселоною" в Лізі чемпіонів, його молода дружина ніжиться під осіннім турецьким сонцем.

У себе в Instagram українка похвалилася фотографіями з відпочинку в Кемері, захопивши підписників своєю зовнішністю та пейзажами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свою відпустку Анна Реброва провела в Дубаї. У себе в акаунті дівчина виклала фотографії з відпочинку, зачарувавши шанувальників фігурою в спокусливому купальнику.

Уперше про роман Сергія і Анни заговорили в 2015 році, коли журналісти зняли їх в одному з торговельних центрів Києва. 25 січня 2016-го в молодій сім'ї Реброва сталося поповнення.

Перша дружина динамівця сім років тому, будучи за кермом позашляховика, потрапила в аварію під Києвом. Тоді загинула вагітна дівчина й постраждав її чоловік у машині, в яку врізався джип Людмили Ребрової. Відтоді Людмила із сином Дмитром живе в Лондоні.