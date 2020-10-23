Дочь Павелко поразила сеть своей красотой

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Дочь Павелко поразила сеть своей красотой

Старшая дочь главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко Анастасия произвела настоящий фурор в социальных сетях.

Девушка является крестницей главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, однако ее поклонников больше впечатлило внешность красотки.

В комментариях под снимками юзеры оставляют восторженные комментарии, отмечая красоту украинки.

Комментарии под фото Анастасии Павелко
Поклонники поражены красотой девушки

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на фотографии Насти.

Анастасия Павелко в белом
Анастасия Павелко в спортзале
Анастасия Павелко в розовом платье
Анастасия Павелко в красном
Анастасия Павелко в ночном клубе
Анастасия Павелко с декольте
Анастасия Павелко на улице
Анастасия Павелко
Анастасия Павелко в модной фотосессии
Анастасия Павелко на лошади
Анастасия Павелко в стиле Vogue

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодая жена Реброва похвасталась фотографиями с отдыха в Кемере, восхитив подписчиков своей внешностью в купальнике.

Андрей Павелко