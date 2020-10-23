Дочь Павелко поразила сеть своей красотой

Старшая дочь главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко Анастасия произвела настоящий фурор в социальных сетях.

Девушка является крестницей главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, однако ее поклонников больше впечатлило внешность красотки.

В комментариях под снимками юзеры оставляют восторженные комментарии, отмечая красоту украинки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на фотографии Насти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодая жена Реброва похвасталась фотографиями с отдыха в Кемере, восхитив подписчиков своей внешностью в купальнике.