Ведуча "Орел і Решка" поділилася сексуальним фото в басейні

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Папараці
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Ведуча 'Орел і Решка' поділилася сексуальним фото в басейні

27-річна ведуча програми "Орел і Решка" Юлія Коваль опублікувала чергове пікантне фото.

Відповідний знімок вона показала на своїй сторінці в Instagram. Зірка з'явилася перед шанувальниками в купальнику в басейні (фото можна побачити нижче).

"Ей-Ех Як Справи", – підписала кадр Юлія.

Юлія Коваль опублікувала чергове пікантне фото

Судячи з коментарів, підписникам дуже сподобалося вогненне фото ведучої. Шанувальники засипали її компліментами.

"Яка красива, прям пипець", "Дуже красива", "Бомба, просто бомба", "Юлю, ти просто топ", – пишуть користувачі в мережі.

Юлія Коваль поділилася сексуальним фото в басейні
Юлія Коваль показала сексуальний кадр у купальнику
Юлія Коваль опублікувала чергове сексуальне фото
Юлія Коваль опублікувала черговий пікантний знімок у купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль з'явилася перед фанатами в образі "сексі-бабусі".

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