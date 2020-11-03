Ведущая 'Орел и Решка' поделилась сексуальным фото в бассейне

27-летняя ведущая программы "Орел и Решка" Юлия Коваль опубликовала очередное пикантное фото.

Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram. Звезда предстала перед поклонниками в купальнике в бассейне (фото можно посмотреть ниже).

"Эй-Эх Как Дела", – подписала кадр Юлия.

Судя по комментариям, подписчикам очень понравилось огненное фото ведущей. Поклонники засыпали ее комплиментами.

"Какая красивая, прям пипец", "Очень красивая", "Бомба, просто бомба", "Юля, ты просто топ", – пишут пользователи в сети.

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