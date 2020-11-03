Ведущая "Орел и Решка" поделилась сексуальным фото в бассейне

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Ведущая 'Орел и Решка' поделилась сексуальным фото в бассейне

27-летняя ведущая программы "Орел и Решка" Юлия Коваль опубликовала очередное пикантное фото.

Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram. Звезда предстала перед поклонниками в купальнике в бассейне (фото можно посмотреть ниже).

"Эй-Эх Как Дела", – подписала кадр Юлия.

Юлия Коваль опубликовала очередное пикантное фото

Судя по комментариям, подписчикам очень понравилось огненное фото ведущей. Поклонники засыпали ее комплиментами.

"Какая красивая, прям пипец", "Очень красивая", "Бомба, просто бомба", "Юля, ты просто топ", – пишут пользователи в сети.

Юлия Коваль поделилась сексуальным фото в бассейне
Юлия Коваль показала сексуальный кадр в купальнике
Юлия Коваль опубликовала очередное сексуальное фото
Юлия Коваль опубликовала очередной пикантный снимок в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль появилась перед фанатами в образе "секси-бабушки".

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