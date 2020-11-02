Тіна Кароль з'явилася перед фанатами в образі 'сексі-бабусі'. Фото

Українська співачка Тіна Кароль на честь свята Геловіну постала перед шанувальниками у незвичному образі.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото в обтягуючій сукні, колготах в сітку і чорних туфлях на шпильці. Родзинкою образу став макіяж, який "зістарив" зірку (фото можна побачити нижче).

У коментарях фанати Тіни стали писати, що співачка виглядає дуже сексуально і незвично. Багато хто вважає, що саме так артистка буде виглядати в старості.

"У будь-якому образі крашиха", "Красоточка! Який шикарний образ", "Улюблена сексі-бабуся", "Краща бабуся, яку я бачила", – пишуть користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками черговим пікантним знімком.