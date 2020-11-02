Саніна 'порвала' паркет запальними виступами на 'Танцях з зірками': шанувальники в захваті

Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна в попередньому випуску шоу "Танці з зірками" станцювала гарячий ф'южн з Іллею Падзіною. Артисти вразили своїм виступом не тільки суддів, а й фанатів.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала відео з виступів і подякувала всім, хто допомагає їй у цьому та підтримує (відео можна подивитися нижче).

"Який жахливо прекрасний вечір вийшов! Ілля Падзіна, ти вогонь! Дякую за прекрасний танець добра і зла. Діма Дікусар, дякую за випробування, яке ми пройшли разом. У нас вийшло!!! Дякую команді "1+1" за такий гарний геловінський бал. Було талановито. І дякую всім, хто вболіває й голосує за нашу з Дімою Жуком пару, ми вас не підведемо", – написала артистка.

Шанувальники залишилися в захваті від виступів. У коментарях фанати закидали Саніну, Дікусара та Падзіну компліментами. Багато хто чекає повернення Жука і сподівається, що пара дійде до фіналу.

"Юля, це було неймовірно красиво, ви велика молодець, боєць, незважаючи на травми і біль йдете вперед! Бажаю вам міцного здоров'я і перемогти в цьому шоу", "Дуже красиво, яскраво, пристрасно", "Юля, ви просто порвали паркет! Диявол і ангел", "Чекаємо повернення Діми! Хоч танці без нього теж вам прекрасно даються, але з ним якось трошки органічніше і гаряче. Все-таки партнер у вас шикарний", – пишуть користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відхід Фреймут і Падзіни з шоу "Танці з зірками" викликав галас в мережі.