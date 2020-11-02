Вихід Фреймут і Падзіни з шоу 'Танці з зірками' викликав галас у мережі

У попередньому випуску шоу "Танці з зірками" проєкт покинули телеведуча Ольга Фреймут та Ілля Падзіна. Але деяким не сподобалося таке рішення і в мережі виник ажіотаж.

Ефір був присвячений Геловіну, в якому зіркові пари обмінювалися партнерами. Фреймут на новому тижні в партнери дістався Дмитро Дікусар, з яким вона продемонструвала на паркеті містичний фокстрот (відео можна подивитися нижче).

У мережі бурхливо почали обговорювати виліт пари з шоу. Хтось засмутився та висловив своє обурення, а комусь із самого початку не сподобався цей тандем.

"Нарешті вона пішла з шоу!", "Оля сказала, як відчувала, що сьогодні останній танець. Без неї буде не цікаво", "Достойно і з честю! Окрема подяка Іллі. Сподіваюся побачити Вас у наступних сезонах", "Вона вже мала давно покинути проєкт", – пишуть користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мейхер і Дімопулос зійшлися у батлі на "Танцях з зірками" і викликали суперечки в мережі.