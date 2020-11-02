Санина 'порвала' паркет зажигательными выступлениями на 'Танцях з зірками': поклонники в восторге

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина в предыдущем выпуске шоу "Танці з зірками" станцевала горячий фьюжн с Ильей Падзиной. Артисты поразили своим выступлением не только судей, но и фанатов.

Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала видео с выступлений и поблагодарила всех, кто помогает ей в этом и поддерживает (видео можно посмотреть ниже).

"Какой ужасно прекрасный вечер получился! Илья Падзина, ты огонь! Спасибо за прекрасный танец добра и зла. Дима Дикусар, спасибо за испытание, которое мы прошли вместе. У нас получилось!!! Спасибо команде "1+1" за такой красивый хэллоуинский бал. Было талантливо. И спасибо всем, кто болеет и голосует за нашу с Димой Жуком пару, мы вас не подведем", – написала артистка.

Поклонники остались в восторге от выступлений. В комментариях фанаты закидали Санину, Дикусара и Падзина комплиментами. Многие ждут возвращения Жука и надеются, что пара дойдет до финала.

"Юля, это было невероятно красиво, вы большая молодец, боец, несмотря на травмы и боль идете вперед! Желаю вам крепкого здоровья и победить в этом шоу", "Очень красиво, ярко, страстно", "Юля, вы просто порвали паркет! Дьявол и ангел", "Ждем возвращение Димы! Хоть танцы без него тоже вам прекрасно даются, но с ним как-то немножко органичнее и горячее. Все-таки партнер у вас шикарный", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, уход Фреймут и Падзины из шоу "Танці з зірками" вызвал шумиху в сети.