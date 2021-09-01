Звезда рестлинга снялась обнаженной, повторив знаменитое фото

Бывшая звезда крупнейшего промоушена в мире рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE) Челси Грин, которая сейчас сотрудничает с компанией Impact Wrestling, порадовала поклонников откровенным снимком. Она повторила классическое фото, сделанное в 2000-х годах.

На нем экс-рестлерша Стэйси Киблер позирует с чемпионскими поясами, которые прикрывают интимные части ее тела. У себя в Twitter Грин опубликовала свой вариант снимка с поясами, чтобы порадовать своего возлюбленного Мэтью Кардону, который до 2020 года выступал в WWE под именем Зак Райдер.

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Отметим, что в апреле 2021 года World Wrestling Entertainment прекратил сотрудничество с Челси. Она стала жертвой массовых сокращений в компании.

После увольнения Грин объявила о том, что теперь у нее появится множество времени на другие занятия. В частности, она также работает моделью и каскадером в кино, а также собирается сняться в фотосессии для журнала Playboy.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Челси призналась, что никогда не надевает белье, когда выступает на ринге.