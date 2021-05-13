Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки

Бывшая звезда крупнейшего промоушена в мире рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Челси Грин заявила о желании сняться для Playboy. Она ведет переговоры с представителями журнала.

В интервью изданию Metro спортсменка также призналась, что хочет сыграть роль убитой девушки в фильме ужасов. По словам канадки, ее всегда забавляли подобные сцены в кинолентах этого жанра.

"У меня есть список вещей, которые я хочу успеть сделать за жизнь… Я однозначно хочу быть убитой в фильме ужасов. Я всегда хотела этого. Мне всегда казалось забавным, когда я видела, как какая-то девушка начинает убегать, потом за что-то цепляется, падает, и ее убивают. Сейчас я также контактирую с представителями журнала Playboy, чтобы договориться о фотосессии", – рассказала Грин.

Она дебютировала в рестлинге в 2014 году и выступала в шоу под эгидой промоушенов WWE, Impact Wrestling и Lucha Underground. В ноябре 2020 года канадская спортсменка подписала новый контракт с World Wrestling Entertainment, но в апреле соглашение было аннулировано. Кроме рестлинга Грин работает моделью и каскадером в кино.

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