Бывшая звезда WWE отказалась надевать нижнее белье во время борьбы на ринге

Бывшая звезда рестлинга Челси Грин рассказала, что никогда не надевает нижнее белье во время соревнований на ринге. 30-летняя спортсменка, которая вернулась в большой рестлинг в прошлом месяце, до этого с 2018 по 2020 года была суперзвездой в WWE (американский промоушен рестлинга).

Грин настаивает на том, что никогда не носила нижнее белье на протяжении всей своей карьеры и не делает этого в повседневной жизни.

"Я должна вам признаться, что никогда не ношу нижнего белья. Мне все равно что это: борцовское снаряжение, тренировочное снаряжение, джинсы или платье. Мне не нравится носить чертово нижнее белье. Подайте на меня в суд. Мои друзья знают это, моя семья знает это, мой жених знает это, и теперь все в мире знают это", – цитирует спортсменку The Sun.

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Грин подписала новый трехлетний контракт с WWE еще в ноябре 2020 года, но с ней произошел несчастный случай.

Во время матча Survivor Series 13 ноября Грин сломала запястье, и в результате ей пришлось пропустить концовку соревнований. Она провела несколько месяцев без боев, надеясь полностью восстановиться после травмы.

В апреле стало известно, что WWE решила разорвать контракт с Грин.

Затем в январе она вернулась в Impact Wrestling (телевизионное шоу о профессиональной борьбе), где уже выступала с 2016 по 2018 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая рестлерша потеряла трусы во время боя. Режиссеру пришлось жать на нужную кнопку, чтобы уберечь зрителей от эротического контента. Несмотря на это, некоторые кадры попали в сеть.