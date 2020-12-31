Знаменитая украинская теннисистка в откровенном наряде поздравила всех с Новым годом

Шестая ракетка Украины Леся Цуренко оригинально поздравила своих поклонников в Instagram с зимними праздниками.

У себя в аккаунте знаменитая теннисистка разместила фотографию с отдыха, на которой запечатлена в откровенном купальнике, подчеркивающий ее грудь.

"Лично для меня 2020-й был годом полного обновления и перезагрузки жизни. Надеюсь, следующий год будет ещё лучше! С Новым годом всех!" – написала 31-летняя киевлянка, добавив хэштег "позитивчик".

Ранее Цуренко произвела фурор в Instagram, выложив фотографию с гамбургером и приоткрытой грудью.

Недавно Леся очаровала своих подписчиков в Instagram, похваставшись фотографиями в сексуальном купальнике.