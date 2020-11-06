Знаменитая украинская теннисистка надела сексуальный купальник и восхитила Instagram грудью

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко проводит свой отдых в Турции.

31-летняя киевлянка накануне произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instargam, похваставшись фотографией в сексуальном купальнике.

Юзеры не смогли пройти мимо роскошных форм спортсменки, завалив ее восторженными комментариями.

Ранее Цуренко вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram, разместив снимки с отдыха в испанской Марбелье.

В кадре довольная и расслабленная теннисистка в откровенном купальнике нежится на берегу Средиземного моря.