Знаменитая украинская теннисистка надела сексуальный купальник и восхитила Instagram грудью
Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко проводит свой отдых в Турции.
31-летняя киевлянка накануне произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instargam, похваставшись фотографией в сексуальном купальнике.
Юзеры не смогли пройти мимо роскошных форм спортсменки, завалив ее восторженными комментариями.
Ранее Цуренко вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram, разместив снимки с отдыха в испанской Марбелье.
В кадре довольная и расслабленная теннисистка в откровенном купальнике нежится на берегу Средиземного моря.