Знаменитая украинская теннисистка приоткрыла грудь и соблазнила Instagram

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко произвела фурор в Instagram, выложив фотографию с гамбургером и приоткрытой грудью.

В кадре 31-летняя киевлянка соблазнительно смотрит в камеру, держа в руках аппетитную еду из фастфуда.

В комментариях юзеры отмечают, что еще ни разу не видели такого классного снимка, как кто-то ест гамбургер. Другие шутят, что "тема" не раскрыта, намекая на обнаженную грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся очаровала своих подписчиков в Instargam, похваставшись фотографиями в сексуальном купальнике.