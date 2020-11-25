Знаменитая украинская теннисистка приоткрыла грудь и соблазнила Instagram

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,1 т.
Леся Цуренко

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко произвела фурор в Instagram, выложив фотографию с гамбургером и приоткрытой грудью.

В кадре 31-летняя киевлянка соблазнительно смотрит в камеру, держа в руках аппетитную еду из фастфуда.

Леся Цуренко
Леся Цуренко на пляже
Леся Цуренко в тренажерном зале
Леся Цуренко на берегу бассейна

В комментариях юзеры отмечают, что еще ни разу не видели такого классного снимка, как кто-то ест гамбургер. Другие шутят, что "тема" не раскрыта, намекая на обнаженную грудь.

комментарии под фото
юзеры шутят над кадром

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся очаровала своих подписчиков в Instargam, похваставшись фотографиями в сексуальном купальнике.

Леся Цуренко