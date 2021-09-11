Знаменитая фитоняшка покорила сеть снимком без трусиков и бюстгальтера

Знаменитая колумбийская фитнес-модель Аньела Сагра порадовала свою армию поклонников крайне откровенной фотографией. 13,6 миллионов подписчиков получили возможность оценить невероятную физическую форму, в которой находится спортсменка.

На странице 22-летней фитоняшки в Instagram появился снимок, на котором она позирует без трусиков и бюстгальтера. В кадре обнаженная грудь девушки прикрыта лишь белой рубашкой.

Фанаты Сагры не сумели сдержать эмоции в комментариях, засыпав ее комплиментами. "Барби", "Фантастическая женщина", "Твои фото – один из лучших моментов моего дня", "Повезло фотографу", "Невероятное тело", – написали они.

Видео дня

На своем сайте колумбийская спортсменка рассказала, что изначально собиралась стать обычной моделью, как и большинство ее соотечественниц. Но в один день она пошла в зал и встретила там тренера, который изменил ее жизнь и планы на будущее.

Под его руководством Сагра достигла третьего места на одном из соревнований по фитнес-бикини спустя полтора года тренировок. После этого Аньела поняла, что хочет помогать другим и мотивировать их на достижение поставленных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, фитнес-модель из России Нина Сереброва оголила пышную грудь во время откровенной фотосессии. Ранее она снялась полностью обнаженной в свой день рождения.