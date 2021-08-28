Знаменитая фитнес-модель из России обнажила пышную грудь во время фотосессии

Родившаяся в России фитнес-модель Нина Сереброва в очередной раз порадовала поклонников откровенными снимками на своей странице в Instagram. На профиль девушки в социальной сети подписались более 3 миллионов человек.

В кадре уроженка РФ позирует в темном помещении без бюстгальтера и в черных трусиках. Ее пышную грудь на фотографиях прикрывает лишь накидка в черную сеточку.

"В тени. Вам нравится эта съемка?" – поинтересовалась Сереброва.

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Пользователи не поскупились на комплименты, оставив под серией снимков более 800 комментариев. Кроме того, пост фитнес-модели собрал более 62 тысяч лайков.

Напомним, что Сереброва родилась в российском городе Волжский. Позже она познакомилась со своим будущим мужем Павлом и переехала с ним в Гомель. Там они вместе занимались организацией концертов, пока девушка не обрела популярность в Instagram.

Поняв, насколько прибыльным является это дело, пара полностью посвятила себя раскрутке и созданию контента для профиля Серебровой в социальной сети. Павел выполняет роль фотографа и помогает жене вести страницу, а она позирует в различных нарядах, не стесняясь демонстрировать свое стройное тело. Сейчас они живут в Майами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сереброва снялась полностью обнаженной в честь своего дня рождения.