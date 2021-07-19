Пышногрудая фитнес-модель из России показала себя полностью обнаженной в день рождения

Родившаяся в России фитнес-модель Нина Сереброва, которая сейчас живет в Майами, показала многочисленным подписчикам свои полностью обнаженные снимки. Результаты эротической фотосессии появились на странице спортсменки в Instagram, где за ней следят более 3 миллионов человек.

В кадре она держит в руках розу, а вокруг нее рассыпаны красные лепестки. На фото ее пышная грудь и другие интимные части тела прикрыты волосами.

"Новорожденная. С днем рождения меня. Огромное спасибо за вашу любовь и поддержку, ребята! Люблю вас", – подписала Сереброва публикацию в социальной сети.

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Отметим, что фитнес-модель родилась в российском городе Волжский, а затем познакомилась со своим будущим супругом Павлом и переехала в белорусский Гомель. Там они вместе начали заниматься организацией концертов.

После того, как Серебровой удалось завоевать популярность в Instagram, пара на постоянной основе перебралась в США. Павел помогает своей возлюбленной вести профиль в социальной сети и выполняет роль фотографа.

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