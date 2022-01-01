Бикини и загорелые тела: как выглядят жены украинских футболистов в отпуске

Украинские футболисты вместе со своими семьями традиционно новый год и зимние праздники проводят в жарких странах. Особое предпочтение спортсмены отдают Мальдивам.

Их жены и подруги традиционно в Instagram устраивают настоящий "конкурс красоты", демонстрируя своим подписчикам пляжные наряды, хвастаясь загорелыми телами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как отдыхают наши спортсмены и их жены, а также самим определить, кто из подруг спортсменов заслуживает на звание "самой-самой".

Футболист "Шахтера" Валерий Бондарь вместе со своей супругой Дарьей отдыхают на Мальдивах.

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Марина Галаган - супруга голкипера "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина.

Даниил Сикан со своей подругой Татьяной Дятел увлеклись дайвингом.

Голкипер "Динамо" Денис Бойко и его жена Валерия Бойко

Также на Мальдивах со своей второй половинкой Ангелиной отдыхает защитник Илья Забарный. К слову, девушка девушка является падчерицей известного телеведущего Андрея Джеджулы.

Александр Тымчик вместе с супругой Кариной.

19-летний украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков и его невеста Лиза Передняя ждут ребенка. Молодые люди отдыхают в Доминиканской Республике.

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко на Сейшелах сделал смелое фото с женой Кариной.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик тоже на Мальдивах со своей женой Юлией.

Семьи Кривцова, Матвиенко, Степаненко и Пятова отправились в отпуск на Мальдивы вместе.

Милое семейство Матвиенко.

Виктор Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей девушке Романе.

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук на Мальдивах объявил о пополнении в семействе. Футболист станет отцом в четвертый раз.

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков вместе со своей женой Анной.

Ефим Конопля вместе со своей девушкой отправился на Синайский полуостров.

Сказочную атмосферы Мальдив передал динамовец Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за "Черноморец".

Защитник "Динамо" Александр Караваев и его жена Инна.