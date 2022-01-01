Бикини и загорелые тела: как выглядят жены украинских футболистов в отпуске

Максим Иншаков
Раздевалка
17 минут
3,4 т.
Жены украинских футболистов

Украинские футболисты вместе со своими семьями традиционно новый год и зимние праздники проводят в жарких странах. Особое предпочтение спортсмены отдают Мальдивам.

Их жены и подруги традиционно в Instagram устраивают настоящий "конкурс красоты", демонстрируя своим подписчикам пляжные наряды, хвастаясь загорелыми телами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как отдыхают наши спортсмены и их жены, а также самим определить, кто из подруг спортсменов заслуживает на звание "самой-самой".

Футболист "Шахтера" Валерий Бондарь вместе со своей супругой Дарьей отдыхают на Мальдивах.

Видео дня
Бондарь и Савина
Бондарь и Савина
Даша Савина
Даша Савина

Марина Галаган - супруга голкипера "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина.

Марина Галаган

Даниил Сикан со своей подругой Татьяной Дятел увлеклись дайвингом.

Татьяна Дятел
Даниил Сикан и Татьяна Дятел
Даниил Сикан и Татьяна Дятел
Татьяна Дятел
Татьяна Дятел

Голкипер "Динамо" Денис Бойко и его жена Валерия Бойко

Денис и Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Денис и Лера Бойко

Также на Мальдивах со своей второй половинкой Ангелиной отдыхает защитник Илья Забарный. К слову, девушка девушка является падчерицей известного телеведущего Андрея Джеджулы.

Ангелина
Ангелина
Ангелина
Ангелина и Илья Забарный
Ангелина и Илья Забарный

Александр Тымчик вместе с супругой Кариной.

Карина и Александр Тымчик
Карина Тымчик
Карина Тымчик
Карина Тымчик
Карина Тымчик
Карина Тымчик

19-летний украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков и его невеста Лиза Передняя ждут ребенка. Молодые люди отдыхают в Доминиканской Республике.

Лиза Передняя
Лиза Передняя
Лиза Передняя и Георгий Судаков
Лиза Передняя и Георгий Судаков
Лиза Передняя и Георгий Судаков

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко на Сейшелах сделал смелое фото с женой Кариной.

Сергей и Карина Чоботенко
Карина Чоботенко
Карина Чоботенко
Карина Чоботенко

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик тоже на Мальдивах со своей женой Юлией.

Артем и Юлия Довбик

Семьи Кривцова, Матвиенко, Степаненко и Пятова отправились в отпуск на Мальдивы вместе.

Семьи Кривцова, Матвиенко, Степаненко и Пятова
Юлия Пятова
Юлия Пятова
Тарас и Маргарита Степаненко
Маргарита Степаненко
Семья Кривцовых
Юлия Кривцова
Юлия Кривцова

Милое семейство Матвиенко.

Николай и Анна Матвиенко

Виктор Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей девушке Романе.

Виктор Цыганков и Романа Прокопович
Виктор Цыганков и Романа Прокопович
Виктор Цыганков и Романа Прокопович
Виктор Цыганков и Романа Прокопович

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук на Мальдивах объявил о пополнении в семействе. Футболист станет отцом в четвертый раз.

Сергей и Анна Сидорчуки
Анна Сидорчук
Сергей и Анна Сидорчуки
Сергей и Анна Сидорчуки

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков вместе со своей женой Анной.

Анна Зубкова
Анна Зубкова
Анна Зубкова
Александр Зубков

Ефим Конопля вместе со своей девушкой отправился на Синайский полуостров.

Анастасия Гладун
Анастасия Гладун
Анастасия Гладун и Ефим Конопля
Анастасия Гладун

Сказочную атмосферы Мальдив передал динамовец Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за "Черноморец".

София Цитаишвили
София Цитаишвили
София Цитаишвили
София и Георгий Цитаишвили

Защитник "Динамо" Александр Караваев и его жена Инна.

Инна Караеваева
Инна Караеваева
Инна и Александр Караеваевы
Инна Караеваева