Жена украинского футболиста снялась топлес вместе с мужем на Сейшелах. Фотофакт

Защитник ФК "Мариуполь" Сергей Чоботенко вместе с женой Кариной свой отпуск проводит на Сейшелах. Пара отправилась отдыхать на необитаемый остров, порадовав фанатов своими фотографиями оттуда .

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Один из снимков вызвал настоящий фурор среди подписчиков. В кадре девушка запечатлена топлес. Обнаженные формы своей супруги футболист прикрыл рукой.

В комментариях юзеры не смогли сдержать эмоций, отмечая великолепную композицию и эротизм на фото.

Жена футболиста сборной Украины Александра Зубков Анна написала, что эта фотография - "самое красивое, что она видела за последнее время". есть

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Зубкова произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, выложив откровенное фото без белья. Жена игрока "Ференцароша" сфотографировалась в наряде, который абсолютно не скрывает никаких интимных деталей ее большого бюста.