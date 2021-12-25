Жена украинского футболиста снялась топлес вместе с мужем на Сейшелах. Фотофакт

Максим Иншаков
Раздевалка
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Карина Чоботенко

Защитник ФК "Мариуполь" Сергей Чоботенко вместе с женой Кариной свой отпуск проводит на Сейшелах. Пара отправилась отдыхать на необитаемый остров, порадовав фанатов своими фотографиями оттуда .

Карина Чоботенко на Сейшелах
Карина Чоботенко на фоне заката
Карина Чоботенко возле океана
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Карина Чоботенко в отеле

Один из снимков вызвал настоящий фурор среди подписчиков. В кадре девушка запечатлена топлес. Обнаженные формы своей супруги футболист прикрыл рукой.

Карина и Сергей Чоботенко
Карина Чоботенко топлес

В комментариях юзеры не смогли сдержать эмоций, отмечая великолепную композицию и эротизм на фото.

Жена футболиста сборной Украины Александра Зубков Анна написала, что эта фотография - "самое красивое, что она видела за последнее время". есть

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Карина Чоботенко радует фанатов откровенными снимками
Карина Чоботенко любит активный отдых
Карина Чоботенко в платье
Карина Чоботенко загорает
Карина Чоботенко любуется восходом
Карина Чоботенко в ресторане
Карина Чоботенко
Карина Чоботенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Зубкова произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, выложив откровенное фото без белья. Жена игрока "Ференцароша" сфотографировалась в наряде, который абсолютно не скрывает никаких интимных деталей ее большого бюста.