Жена Пятова вспомнила, как голкипер "Шахтера" сделал ей предложение через СМС

Жена голкипера "Шахтера" Андрея Пятова Юлия призналась, что футболист "горняков" предложил ей выйти за него замуж посредством СМС-сообщения.

В интервью изданию Jetsetter она рассказала, что они переписывались о погоде, когда ее возлюбленный неожиданно сменил тему. Юлия ответила "да" и в шутку объявила Андрею, что до конца жизни будет вспоминать ему этот момент.

"Это забавная история. Андрей мне писал СМС, так как был на сборах. Переписывались о погоде и вдруг он пишет: "Ну что? Давай поженимся?". А я ответила: "Ок, давай". Вот так все было. До сих пор ему припоминаю и предупредила, что буду вспоминать в старости, как он не упал передо мной на колено с бриллиантовым кольцом в ресторане с самолетами и фейерверками. Когда он вернулся со сборов, мы продолжали обсуждать дату и место проведения свадьбы. Настолько понимали друг друга, что у меня даже не было сомнений, ведь мы и так жили, как муж и жена", – поделилась воспоминаниями возлюбленная Пятова.

Напомним, что ранее Юлия восхитила поклонников фотографиями в купальнике, которые появились у нее в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня женился. Опубликованы фото его возлюбленной.