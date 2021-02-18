Жена Пятова вспомнила, как голкипер "Шахтера" сделал ей предложение через СМС

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,8 т.
Андрей Пятов

Жена голкипера "Шахтера" Андрея Пятова Юлия призналась, что футболист "горняков" предложил ей выйти за него замуж посредством СМС-сообщения.

В интервью изданию Jetsetter она рассказала, что они переписывались о погоде, когда ее возлюбленный неожиданно сменил тему. Юлия ответила "да" и в шутку объявила Андрею, что до конца жизни будет вспоминать ему этот момент.

"Это забавная история. Андрей мне писал СМС, так как был на сборах. Переписывались о погоде и вдруг он пишет: "Ну что? Давай поженимся?". А я ответила: "Ок, давай". Вот так все было. До сих пор ему припоминаю и предупредила, что буду вспоминать в старости, как он не упал передо мной на колено с бриллиантовым кольцом в ресторане с самолетами и фейерверками. Когда он вернулся со сборов, мы продолжали обсуждать дату и место проведения свадьбы. Настолько понимали друг друга, что у меня даже не было сомнений, ведь мы и так жили, как муж и жена", – поделилась воспоминаниями возлюбленная Пятова.

Напомним, что ранее Юлия восхитила поклонников фотографиями в купальнике, которые появились у нее в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня женился. Опубликованы фото его возлюбленной.

Андрей Пятов