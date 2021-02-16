Футболист сборной Украины женился: фото девушки

Полузащитник "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня женился на своей возлюбленной Юлии Скачковой.

Церемония бракосочетания состоялась в День святого Валентина в Запорожье. Этому торжественному событию не помешало даже то, что за день до него футболист потерял один из передних зубов в матче украинской Премьер-лиги против "Десны" (2:1).

Как сообщила Юлия на своей странице в Instagram, Иванисене успели вставить новый, поэтому он мог не сдерживать улыбку в этот радостный до него день.

По информации издания Sport.ua, Юлия является уроженкой Донецка и раньше занималась футболом. Они с Дмитрием познакомились ещё до начала боевых действий на Донбассе в социальных сетях. Девушка сама написала спортсмену. По ее словам, они влюбились друг в друга с первого взгляда.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки жены футболиста сборной Украины, опубликованные на ее странице в Instagram.

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