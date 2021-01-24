Жена Пятова в купальнике восхитила Instagram

Перед тем, как донецкий "Шахтер" отправился на сборы в турецкую Анталью голкипер "горняков" Андрей Пятов с семьей провел чудесный отпуск в Доминиканской республике.

Супруга вратаря сборной Украины выложила в Instagram несколько снимков из Пунта-Каны, вызвав настоящий фурор среди подписчиков.

" Этот пост для тех 20%, которым не интересны мои истории про детей", – с усмешкой подписала кадр Юлия, на котором она идет по белоснежному пляжу на берегу Атлантического океана.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад жена Пятова впечатлила купальником с глубоким вырезом, собрав множество восторженных комментариев о своем бюсте.