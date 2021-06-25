Жена Лунина выложила страстное фото с мужем

Жена украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина показала подписчикам страстное фото с мужем. Футболист, который не попал в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020, и его возлюбленная отправились на отдых на Балеарских островах.

На снимке, который появился на странице Анастасии в Instagram, Лунин в красной шляпе и плавках держит свою жену на руках. А она, одетая в бикини такого же цвета, обнимает его за шею, дополняя романтический сюжет, запечатленный в кадре.

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Пользователи социальной сети засыпали пару комплиментами в комментариях, а некоторые не сумели подобрать слов и ограничились "огненными" и "восторженными" эмодзи.

"Мамочки, какая красота", "Вау", "Круто", "Вы сексуальные", "Лучшая пара, которую видел свет", – написали они.

Отметим, что Анастасия родилась в Днепре. Она получила образование архитектора-дизайнера, интересуется рисованием, занимается изучением испанского языка и ходит в тренажерный зал.

С голкипером они познакомились в интернете, когда он еще только делал первые шаги в футболе в "Днепре".

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине марта Анастасия и Андрей сыграли свадьбу, на которую Лунин пришел в спортивном костюме. Это вызвало недоумение у английской прессы.