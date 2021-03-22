Лунин удивил своим нарядом на свадьбе. Фотофакт

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вызвал недоумение у английской прессы, придя на свадьбу в спортивном костюме.

Издание The Sun не смогло остаться равнодушными к одежде футболиста, разместив материал на одной из первых полос в спортивном разделе.

Украинец сообщил о свадьбе в Instagram, показав снимки со скромной гражданской церемонии в испанской столице.

22-летний украинец написал: "Очень особенный и важный день в нашей жизни. Я люблю тебя".

Одетая во все белое, Анастасия, которой тоже 22 года, написала: "Муж, люблю тебя. Лучший день в моей жизни".

Анастасия – Instagram-модель. Неизвестно, сколько времени пара вместе, но они живут друг с другом в Мадриде.

Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из луганской "Зари" и с тех пор он трижды выступал в аренде в других командах. Сначала в "Леганесе" и "Вальядолиде", а прошлый сезон в "Овьедо".

В этом сезоне наш соотечественник был отозван назад в "Реал", где стал сменщиком Тибо Куртуа.

Лунин провел за "Реал" лишь один официальный матч в 1/16 финала Кубка Испании. В той игре украинец пропустил два мяча, а мадридцы сенсационно вылетели из турнира, проиграв "Алькояно" – футбольному клубу из города Алькой, выступающему в третьем дивизионе Испании.