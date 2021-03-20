Лунин женился на своей девушке: фото возлюбленной украинца

В четверг, 18 марта, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин женился на своей девушке Анастасии Томазовой в Мадриде.

Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram. Он сопроводил серию снимков текстом на двух языках – украинском и испанском.

"Женаты 18.03.2021. Важный и особенный день в нашей жизни. Люблю тебя", – написано под публикацией.

Один из пользователей не оставил без внимания наряд, в котором Лунин появился на торжественной церемонии, и пошутил на эту тему: "Надо было в футбольной форме прийти".

Отметим, что Анастасия является уроженкой Днепра. Она имеет образование архитектора-дизайнера, интересуется рисованием, активно изучает испанский язык и регулярно занимается в тренажерном зале.

С Луниным они познакомились в интернете, когда голкипер еще только начинал карьеру в "Днепре". Футболист сделал предложение своей возлюбленной на прямо на поле стадиона "Вальядолида", за который он выступал на правах аренды в сезоне 2019/20.

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