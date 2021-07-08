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Жена капитана "Динамо" соблазнительными формами в купальнике вызвала "пожар" в сети
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Жена капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорчука Анна выложила порцию снимков со своего отдыха. Футболист сборной Украины с семьей проводит короткое межсезонье в Черногории.
У себя в Instagram Анна показала свою фигуру в купальнике, собрав массу восторженных отзывов в комментариях. Выпуклые формы красотки свели с ума подписчиков.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие фотографии украинки.
Напомним, что прошлый отпуск чета Сидорчуков провела на Мальдивах. Сергей и Анна вместе с тремя детьми отправились отдыхать к берегу Индийского океана.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга лидера "Динамо" порадовала юзеров снимками в купальнике и заработала множество приятных комментариев.