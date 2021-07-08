Жена капитана "Динамо" соблазнительными формами в купальнике вызвала "пожар" в сети

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Анна Сидорчук

Жена капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорчука Анна выложила порцию снимков со своего отдыха. Футболист сборной Украины с семьей проводит короткое межсезонье в Черногории.

У себя в Instagram Анна показала свою фигуру в купальнике, собрав массу восторженных отзывов в комментариях. Выпуклые формы красотки свели с ума подписчиков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие фотографии украинки.

Анна Сидорчук в вечернем платье
Видео дня
Анна Сидорчук на берегу
Анна Сидорчук на камнях
Анна Сидорчук
Анна Сидорчук в черном купальнике
Анна Сидорчук в шляпе
Анна Сидорчук загорает
Анна Сидорчук в море
Анна Сидорчук
Анна Сидорчук на отдыхе в Черногории
Анна Сидорчук в купальнике
Комментарии под фото

Напомним, что прошлый отпуск чета Сидорчуков провела на Мальдивах. Сергей и Анна вместе с тремя детьми отправились отдыхать к берегу Индийского океана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга лидера "Динамо" порадовала юзеров снимками в купальнике и заработала множество приятных комментариев.

Сергей Сидорчук