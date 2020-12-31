Супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини. Фотофакт

Семья капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорчука убежала от промозглой киевской зимы в жаркие Мальдивы.

Футболист вместе с женой Анной и тремя детьми отправился отдыхать на Индийский океан.

Девушка уже успела похвастаться снимками с курорта, вызвав шквал восторженных отзывов от друзей. Мимо снимков не смогли пройти и Анна Реброва (жена Сергея Реброва), и Виктория Коноплянка (супруга Евгения Коноплянки), и Снежана Гармаш (возлюбленная Дениса Гармаша), и Лера Бойко (вторая половинка Дениса Бойко).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на эти и другие снимки красотки.

Как сообщал OBOZREVATEL, двойня у Сидорчука – мальчик и девочка – родилась в июне 2017 года.

Также у четы Сидорчуков есть дочка Кира, которая родилась в мае 2015 года.

Отметим, что ранее супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки похвасталась пляжной фотосессией из Мексики и вызвала ненависть Беднякова.