Жена футболиста "Динамо" раскрыла пиджак, засветив грудь без бюстгальтера

Максим Иншаков
Раздевалка
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Альвина Царенко

Жена словенского легионера киевского "Динамо" Беньямина Вербича снялась в новой фотосессии в одной из фотостудий в центре столицы Украины. Альвина Царенко предстала в белом пиджаке и брюках. Светлый образ дополняла эффектная шляпка с большими полями.

Альвина Царенко снялась в белом образе

На одном из кадров Альвина как бы случайно распахнула пиджак, продемонстрировав своим многочисленным поклонникам в Instagram, отсутствие белья.

Альвина Царенко без бюстгальтера
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Царенко выложила у себя в аккаунте снимки, на которых позирует в кружевном черном белье, подчеркивающем ее большую грудь.

Альвина Царенко
Альвина Царенко

Альвина родилась в Киеве. В свое время училась в Киевском политехническом институте на приборостроительном факультете. ​

Альвина Царенко топлес

Позже ее основой деятельностью стали фотосьемки в модельных проектах. Одно время Альвина даже снималась для Playboy. ​

Альвина Царенко снималась обнаженной

Альвина Царенко была моделью для Playboy

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Альвина Царенко на одном из диких пляжей

​​Отметим, что 17 августа Царенко родила для Вербича сына. Сразу после родов супруга футболиста при полном макияже похвасталась снимком из клиники.

Альвина Царенко с Беньямином и их ребенком
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УкраинаКиевБеньямин Вербич