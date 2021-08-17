Модель Playboy родила сына легионеру "Динамо". Фото украинки

Словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич стал отцом. Его возлюбленная Альвина Царенко родила ему сына.

На странице украинской модели в Instagram появились фотографии из роддома. Ребенок появился на свет 15 августа, его вес составил 3190 граммов, а рост – 53 сантиметра. Имя малыша остается неизвестным.

Несмотря на то, что Вербич и Царенко не афишировали свои отношения, об их близости можно с уверенностью сказать, изучив профиль Альвины в социальной сети. Словенский легионер "Динамо" регулярно оставляет комментарии под фотографиями модели, отправляя ей эмодзи с сердечками и поцелуями, а она отвечает ему взаимностью.

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Возлюбленная игрока киевлян увлекается рисованием и кулинарией. Ее основным занятием является модельная деятельность. Она принимала участие в фотосессиях для мужского журнала Playboy.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить красоту Царенко, взглянув на снимки из ее Instagram, на который подписались 115 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста сборной Украины Евгения Макаренко показала фото с расстегнутым пиджаком, под которым не оказалось бюстгальтера.