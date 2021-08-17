Модель Playboy родила сына легионеру "Динамо". Фото украинки

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Альвина Царенко

Словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич стал отцом. Его возлюбленная Альвина Царенко родила ему сына.

На странице украинской модели в Instagram появились фотографии из роддома. Ребенок появился на свет 15 августа, его вес составил 3190 граммов, а рост – 53 сантиметра. Имя малыша остается неизвестным.

Беньямин Вербич с сыном

Несмотря на то, что Вербич и Царенко не афишировали свои отношения, об их близости можно с уверенностью сказать, изучив профиль Альвины в социальной сети. Словенский легионер "Динамо" регулярно оставляет комментарии под фотографиями модели, отправляя ей эмодзи с сердечками и поцелуями, а она отвечает ему взаимностью.

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Альвина Царенко и Вербич обмениваются эмодзи в сети
Альвина Царенко отвечает на комментарии Вербича

Возлюбленная игрока киевлян увлекается рисованием и кулинарией. Ее основным занятием является модельная деятельность. Она принимала участие в фотосессиях для мужского журнала Playboy.

Альвина Царенко любит рисовать
Альвина Царенко полностью разделась для Playboy
Альвина Царенко на пляже
Альвина Царенко прикрыла грудь руками

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить красоту Царенко, взглянув на снимки из ее Instagram, на который подписались 115 тысяч человек.

Альвина Царенко позирует обнаженной
Альвина Царенко похвасталась ягодицами
Альвина Царенко в постели
Альвина Царенко без бюстгальтера

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста сборной Украины Евгения Макаренко показала фото с расстегнутым пиджаком, под которым не оказалось бюстгальтера.

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