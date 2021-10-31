Модель Playboy, родившая от игрока "Динамо", снялась в "незаконной" эротической фотосессии

Супруга словенского легионера киевского "Динамо" Беньямина Вербича поразила многочисленных поклонников в Instagram, снявшись в откровенном наряде. Альвина Царенко выложила у себя в аккаунте снимки, на которых позирует в кружевном черном белье, подчеркивающем ее большую грудь.

"Незаконно", – подписала свою фотосессию девушка.

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Альвина Царенко родилась в Киеве. В свое время училась в Киевском политехническом институте на приборостроительном факультете.

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Позже ее основой деятельностью стали фотосьемки в модельных проектах. Одно время Альвина даже снималась для Playboy.

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​Отметим, что 17 августа Царенко родила для Вербича сына. Сразу после родов супруга футболиста при полном макияже похвасталась снимком из клиники.