Модель Playboy, родившая от игрока "Динамо", снялась в "незаконной" эротической фотосессии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Альвина Царенко

Супруга словенского легионера киевского "Динамо" Беньямина Вербича поразила многочисленных поклонников в Instagram, снявшись в откровенном наряде. Альвина Царенко выложила у себя в аккаунте снимки, на которых позирует в кружевном черном белье, подчеркивающем ее большую грудь.

"Незаконно", – подписала свою фотосессию девушка.

Альвина Царенко
Альвина Царенко снялась в эротическом белье
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Альвина Царенко поразила фотосессией

Альвина Царенко родилась в Киеве. В свое время училась в Киевском политехническом институте на приборостроительном факультете.

Альвина Царенко топлес
Альвина Царенко в красном купальнике

Раннее фото Альвина Царенко

Позже ее основой деятельностью стали фотосьемки в модельных проектах. Одно время Альвина даже снималась для Playboy.

Альвина Царенко снималась обнаженной

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Альвина Царенко была моделью для Playboy

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Альвина Царенко

​Отметим, что 17 августа Царенко родила для Вербича сына. Сразу после родов супруга футболиста при полном макияже похвасталась снимком из клиники.

Беньямин Вербич