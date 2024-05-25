Жена экс-футболиста сборной Украины изменила с Алиевым и родила ему внебрачного ребенка

Бывшая жена игрока сборной Украины Николая Морозюка заявила, что изменяла ему с экс-футболистом "Динамо" Александром Алиевым. Откровенное признание Ирина Морозюк сделала у себя в сторис, отвечая на вопрос "Мутила ли она с Милевским или Алиевым".

"С Алиевым. Как вы меня разоблачили? Он и стал причиной моего развода с Колей, потому что Коля узнал про мои измены с Алиевым и бросил меня. А потом меня и Алиев бросил, потому что нашел себе помоложе. И у нас внебрачная дочь есть с Алиевым", – заявила Морозюк.

Отметим, что Морозюк не стесняется откровенных нарядов, выкладывая фотографии в Instagram.

Напомним, что в мае 2020 года Ирина призналась, что они с футболистом расстались после восьми лет брака, и поделилась подробностями этой ситуации. Пара воспитывала сына Кирилла.

Летом 2021-го Морозюк, который с января прошлого года работает спортдиректором кипрского (до 2022 российского) футбольного клуба "Красава", принадлежащего российскому блогеру Евгению Савину, заявил, что они с Ириной снова вместе. В апреле 2022-го Ирина Морозюк родила дочь Марию.

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