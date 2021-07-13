Николай Морозюк объявил о воссоединении с женой Ириной

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк, который сейчас является свободным агентом, заявил, что они с женой Ириной снова вместе. Их отношения были поставлены на паузу в октябре 2019 года.

В интервью на YouTube-канале SportArena футболист рассказал, что им удалось преодолеть все трудности. По его словам, они начали все с чистого листа.

"Сейчас мы с Ириной вместе. У нас все очень хорошо. Коротко можно сказать, что у нас начинается новый этап в жизни. У многих людей есть определенные проблемы, через которые они должны пройти. У нас был достаточно непростой период и сейчас, можно сказать, мы начинаем с чистого листа. Много факторов повлияло на это. Мы сами не ожидали, что так будет. Все как-то легко получилось", – рассказал Николай.

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Напомним, что в мае 2020 года Ирина призналась, что они с футболистом расстались после восьми лет брака, и поделилась подробностями этой ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший капитан "Динамо" также объяснил, как его сын Илья оказался в академии донецкого "Шахтера".