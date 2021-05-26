Ирина Морозюк снялась в откровенном платье без бюстгальтера. Фото

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка потрясла свою 128-тысячную армию поклонников в Instagram, выложив откровенный снимок. Ирина Морозюк снялась в салатовом платье, который практически не скрывал ее упругих форм.

31-летняя красотка отправилась отдыхать в Турцию на полуостров Датча, туда, где Эгейское море соединяется со Средиземным. На курорте Ирина решила побаловать себя и друзей соблазнительным нарядом, подчеркивающим отсутствие какого-либо белья под ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый эротический перфоманс от Морозюк. Ранее в Кемере она показала себя полностью обнаженной, лишь слегка прикрывшись белоснежным халатом.

Кроме того, Морозюк сфотографировалась обнаженной на нудистском пляже и порассуждала о свободе.

До этого, в одном из отелей Морозюк снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрыв майкой грудь.

Также Ира собрала огромное количество лайков у себя в Instagram летней фотографией в бикини.

Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.