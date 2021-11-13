Все состояние отдал за любовь: Икарди остался со своей сексуальной женой

Дорого обошлось звездному аргентинскому футболисту Мауро Икарди восстановление отношений со своей прекрасной супругой Вандой Нарой. Красавица собиралась разводиться с 28-летним форвардом французского ПСЖ из-за его измены, однако он нашел способ попросить прощения.

Ради сохранения брака Икарди согласился передать Ванде права на все свои контракты, активы и собственность до 2050 года! О необычном договоре рассказал сайт TyC Sports. Интересно, что Нара является и агентом футболиста, который выступает за парижскую команду вместе со знаменитым Неймаром.

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В знак примирения Ванда и Мауро опубликовали совместные фотографии в соцсетях. В том числе – с отдыха в солнечном Дубае.

Напомним, что сексуальная модель замужем за Икарди с 2014 года.

От Мауро у Ванды есть двое дочерей – шести и четырех лет. Ранее она была замужем за другим знаменитым аргентинским футболистом – ныне 37-летним Макси Лопесом. От бывшего игрока "Барселоны" Нара родила трех сыновей.

Бывшая модель уже не впервые подозревала мужа в измене, но недавно его неверность была подтверждена. В сердцах женщина удалила все фотографии с Мауро в соцсетях.

"Я такая, какая я есть", – гордо заявляет Ванда на многих привлекательных фотографиях.

Пока что официальных заявлений о воссоединении супруги не делали. Но, судя по кадрам в Instagram, они – снова вместе.

Интересно, что в последнее время Нара восстановила нормальные отношения и с отцом своих сыновей. Макси Лопес на время забирал к себе даже всех пятерых детей Ванды.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена знаменитого футболиста бросила его, увидев секс-видео от любовницы.