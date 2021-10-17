"Ты убил еще одну семью из-за шл*хи": знаменитый футболист ПСЖ попал в скандал

Ванда Нара, жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди, отписалась от него в Instagram и удалила все совместные фотографии. Пара прожила в браке семь с половиной лет, но теперь, судя по всему, их отношениям пришел конец.

34-летняя аргентинка обвинила футболиста в измене. По информации местных таблоидов разлучницей семьи стала испанская актриса Мария Суарес.

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"Ты убил еще одну семью ради шлюхи", – написала Нара у себя в Instagram-сторис. Позже сообщение было удалено.

Икарди и Нара воспитывают двух совместных дочерей: шестилетнюю Франческу и четырехлетнюю Изабеллу. Ванда также является агентом Икарди и именно она договорилась о его переходе из "Интера" в ПСЖ.

Мауро и Ванда со скандалом сошлись еще в 2013 году. Будучи замужем за бывшим товарищем Икарди по "Сампдории" Макси Лопесом, Нара закрутила интригу с Мауро. В 2014-м Нара развелась, а спустя пять месяцев вышла замуж за Икарди.

Тот скандал вызвал большой резонанс в СМИ в Италии и Аргентине, где Икарди, Лопес и Нара были хорошо известными фигурами, тем более, что у Ванды и Лопес родилось три сына.

Как сообщил OBOZREVATEL, Мауро Икарди угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфоном, форвард случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.