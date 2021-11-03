Жена знаменитого футболиста бросила его, увидев секс-видео от любовницы. Кадры 18+

Ванда Нара, жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди, отказалась мириться с ним после того, как получила видео с мастурбацией его любовницы. Ранее появилась информация, что Нара и Икарди разводятся, однако вскоре футболист французского клуба и его жена объявили о примирении и воссоединении.

По сообщению Marca Ванда уличила своего 28-летнего мужа во лжи, удалив пост о примирении в Instagram.

Видео дня

Один из партнеров форварда по сборной Аргентины прислал электронное письмо, где во всех деталях рассказал о встречах Икарди с любовницей – испанской моделью Чиной Суарес.

Кроме того, Ванда нашла интимное видео, которое Суарес отправила Икарди. Позже в сети появились кадры из этого видео.

Пара прожила в браке семь с половиной лет и воспитывают двух совместных дочерей: шестилетнюю Франческу и четырехлетнюю Изабеллу.

Как сообщил OBOZREVATEL, Мауро Икарди угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфоном, форвард случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.